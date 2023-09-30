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Татьяна Наконечная, Журналистка Факты ICTV, военный корреспондент

Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Воздушная разведка зафиксировала у россиян пушку Д-20, чтобы она не успела отработать по нашей пехоте, ее необходимо очень оперативно уничтожить. Ребята получают координаты, наводятся.

Старая, середины прошлого века, но точная пушка М-46 выпускает по врагу снаряд за снарядом. Видно попадание. Это и называется контрбатарейной борьбой.

У врага – минус еще одна пушка. И от этого украинской пехоте на передовой станет немного легче.

Даже большую угрозу, чем ответный огонь, для артиллеристов составляют ударные дроны-камикадзе. Ланцеты врезаются в цель с высокой скоростью 300 километров в час. Сбить их очень сложно.

— Раньше запускали два Ланцета, сейчас запускают три Ланцета. Один Ланцет отвлекает огневую группу поражения воздушных целей. Улетает на высшей высоте, а два Ланцета в паре уже заходят на поражение нашей техники, — говорит военнослужащий бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Николай.

Пушкарей, прикрывающих пехоту, в свою очередь защищают зенитчики – охотятся за российскими беспилотниками.

Зенитная установка пытается получить разведывательного Орлана. Ими здесь небо кишит.

– Взлетел Орлан и Зала. Один беспилотник Зала поразила Стрела 10, Орлан пошел на солнце и мы не смогли его увидеть, — рассказывает военнослужащий бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Павел.

Для борьбы с вражескими беспилотниками бойцам нужно больше антидроновых ружей. Присоединиться к сбору можно по реквизитам зарегистрированного фонда на экране.

Барражирующие боеприпасы Скальпель, которые враг начал выпускать вместо Ланцета, военные уже замечали на своем участке фронта.

– Он черного цвета. Сейчас они пытаются маскироваться под стаи птиц и скорость у него очень впечатляющая. За пролет я успел выпустить только 11 патронов, – объясняет военнослужащий бригады быстрого реагирования Рубеж НГУ Александр.

Нацгвардейцы уже работают над тем, чтобы антидроновое ружье начало действовать еще и против такого типа российских беспилотников.

Война в Украине, дрон, дрон-камікадзе, Передова
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