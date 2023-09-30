Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Повітряна розвідка зафіксувала у росіян гармату Д-20, щоб вона не встигла відпрацювати по нашій піхоті, її необхідно дуже оперативно знищити. Хлопці отримують координати, наводяться.

Стара, середини минулого століття, але влучна гармата М-46 випускає по ворогу снаряд за снарядом.

Видно влучання. Оце і зветься контрбатарейною боротьбою. У ворога – мінус ще одна гармата. І від цього українській піхоті на передовій стане трохи легше.

Навіть більшу загрозу, ніж вогонь у відповідь, для артилеристів становлять ударні дрони-камікадзе. Ланцети врізаються у ціль із високою швидкістю 300 кілометрів за годину. Збити їх украй складно.

– Раніше запускали два Ланцети, зараз запускають три Ланцети. Один ланцет відволікає вогневу групу ураження повітряних цілей. Відлітає на вищій висоті, а два ланцети в парі вже заходять на ураження нашої техніки, – каже військовослужбовець бригади швидкого реагування Рубіж НГУ Микола.

Гармашів, які прикривають піхоту, своєю чергою захищають зенітники – полюють за російськими безпілотниками. Зенітна установка намагається дістати розвідувального Орлана. Ними тут небо кишить.

– Залетів Орлан і Зала. Один безпілотник Залу Стріла 10 уразила, Орлан пішов на сонце і ми не змогли вже його побачити, – розповідає військовослужбовець бригади швидкого реагування Рубіж НГУ Павло.

Для боротьби із ворожими безпілотниками бійцям потрібно більше антидронових рушниць. Долучитися до збору можна за реквізитами зареєстрованого фонду на екрані.

Баражувальні боєприпаси Скальпель, які ворог почав випускати замість Ланцетів, військові вже помічали на своїй ділянці фронту.

– Він чорного кольору. Зараз вони намагаються маскуватися під зграї птахів і швидкість у нього просто неймовірна. За його швидкість прольоту я встиг випустити тільки 11 патронів, – пояснює військовослужбовець бригади швидкого реагування Рубіж НГУ Олександр.

Нацгвардійці вже працюють над тим, щоб антидронова рушниця почала діяти ще й проти такого типу російських безпілотників.

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