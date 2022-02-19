Массовая эвакуация и мобилизация в ОРДЛО – тактика Путина в вопросе Украины

Двухкилометровую очередь грузовиков сняли очевидцы в Ростовской области в направлении Украины. Что и куда именно везут – неизвестно. Известно, что предводители самопровозглашенных республик продолжают запугивать гражданское население временно оккупированных территорий и призывают эвакуироваться в Россию.

Правда, людей не предупреждают, что в России, их никто не ждет. В отчаянии эвакуированы все снимающие на камеры телефонов.

– Сказали что будто мест нет, все закрыто, нас никого не пускают. Что вы сейчас будете делать? Не знаю, не можем добиться ни от кого правды, что нам делать, куда ехать.

И все это на морозе, в холодных автобусах. Вот такова цена республиканской эвакуации. Поэтому мужчинам на оккупированных территориях, вероятно, повезло больше. Их не выпускают, с сегодняшнего дня в “Л/ДНР” массовая мобилизация.

Госсекретарь США Энтони Блинкин в Совбезе ООН заявил — таким образом Россия готовит повод ввести свои войска в Украину или оправдать нынешнюю эскалацию на востоке.

Кремлевские муртады реализуют четко спланированный сценарий. Все, будто экстренные обращения записывались заранее.

Все западные партнеры Украины уверяют, что Россия будет продолжать держать весь мир в напряжении, так что это не единственные провокации, на которые еще пойдет Кремль в этой гибридной войне. Москва уже обвинила наше государство в якобы обстреле Ростовской области двумя снарядами, уже начали следствие.

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