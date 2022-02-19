Масова евакуація та мобілізація в ОРДЛО – тактика Путіна щодо України

Двокілометрову чергу вантажівок зняли очевидці в Ростовській області Росії у напрямку України. Що та куди саме везуть – невідомо. Натомість відомо, що ватажки самопроголошених республік продовжують залякувати цивільне населення тимчасово окупованих територій та закликають евакуйовуватися до Росії.

Щоправда, людей не попереджають, що в Росії, на них ніхто не чекає. У розпачі евакуйовані усе фільмують на камери телефонів.

– Сказали що ніби місць немає, все закрито, нас нікого не пускають. Що ви зараз робитимете? Не знаю, не можемо добитися ні від кого правди, що нам робити, куди їхати.

І усе це на морозі, в холодних автобусах. Ось така ціна республіканської евакуації. Тож чоловікам на окупованих територіях, певно пощастило більше. Їх не випускають, від сьогодні в “Л/ДНР” масова мобілізація.

Держсекретар США Ентоні Блінкін у радбезі ООН заявив – таким чином Росія готує привід ввести свої війська до України чи виправдати нинішню ескалацію на сході.

Кремлівські посіпаки реалізують чітко спланований сценарій. Усі, наче б то екстрені звернення записувались заздалегідь.

Усі західні партнери України запевняють, що Росія продовжуватиме тримати увесь світ у напрузі, тож це не єдині провокації, на які ще піде Кремль у цій гібридній війні. Москва вже звинуватила нашу державу у нібито обстрілі Ростовської області двома снарядами, вже навіть розпочали слідство.

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