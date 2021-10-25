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Людмила Грубнік |

Массовые смерти в РФ и Covid-волна в ЕС: какая ситуация с коронавирусом в мире

Число жертв коронавируса в мире приближается к 5 млн, а общее число заражений — уже почти 244,5 млн. Больше всего смертей за последние сутки снова в России — более 1 тыс. По темпам новых заражений она вторая, лидирует Великобритания.

В США интенсивность заражений немного замедлилась. Благодаря вакцинации, говорят эксперты. Страна уже готовится делать прививки детям в возрасте от пяти лет. Процесс планируют начать в следующем месяце.

В то же время Европу накрыла новая волна эпидемии, страны возвращают ограничения.

Сербия ввела Covid-пропуска. Пока только частичные, они необходимы для посещения различных заведений после 22.00.

С начала пандемии в стране, население которой составляет почти 7 млн, от коронавируса умерли около 10 тыс. человек. Заразились примерно 1 млн. людей.

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Сербия широко использует российскую вакцину и одной из первых начала производить ее на своей территории.

Не улучшается ситуация с коронавирусом и в Украине. За сутки выявили более 14 тыс. новых больных.

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