Масові смерті у РФ та Covid-хвиля у ЄС: яка ситуація з коронавірусом у світі

Кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 5 млн, а загальне число інфікувань – вже майже 244,5 млн. Найбільше смертей за останню добу знову у Росії – понад 1 тис. За темпами нових заражень вона друга, лідирує Велика Британії.

У США інтенсивність інфікувань дещо сповільнилася. Завдяки вакцинації, кажуть експерти. Країна вже готується робити щеплення дітям віком від п’яти років. Процес планують розпочати наступного місяця.

Водночас Європу накрила нова хвиля епідемії, країни повертають обмеження.

Сербія запровадила Covid-перепустки. Поки що лише часткові, вони необхідні для відвідання різних закладів після 22.00.

Від початку пандемії у країні, населення якої становить майже 7 млн, від коронавірусу вже померли близько 10 тис. людей. Заразилися приблизно 1 млн. осіб.

Сербія широко використовує російську вакцину і однією з перших почала виробляти її на своїй території.

Не поліпшується ситуація з коронавірусом і в Україні. За добу виявили понад 14 тис. нових хворих.

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