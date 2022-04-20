МКК способствует депортации украинцев в РФ и не предоставляет Украине информацию о них – Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Международный Красный Крест игнорирует ее письма о принудительно депортированных в Российскую Федерацию украинцах.

Об этом она рассказала во время национального телемарафона в среду, 20 апреля.

– Я пытаюсь уже месяц встретиться и переговорить с президентом Международного Красного Креста именно по вопросу принудительной депортации украинцев на территорию Российской Федерации. После того, как представитель МКК заявил о том, что они будут открывать представительства в Ростове-на-Дону и способствовать хорошим условиям размещения наших украинцев в этом государстве-агрессоре я пыталась это сделать. И до сих пор одобрения такой встречи нет, – отметила Денисова.

Она сообщила, что сегодня ей наконец удалось встретиться с главой украинского представительства МКК, которому она, по ее словам, написала уже 120 писем о поисках вывезенных в РФ граждан Украины.

– Ни одного ответа я не получила. Они говорят, что они очень перегружены. Однако я их спросила собираются ли они что-то делать согласно своему мандату относительно фиксации наших граждан, которые находятся в РФ, и во-вторых – относительно того, чтобы способствовать их возвращению на Родину. Но представитель сказал, что они якобы не знают, сколько там людей, не считают их и вообще не сотрудничают с этими властями и якобы на нашей стороне. Но мы видим, что есть, – подчеркнула омбудсмен.

Она сообщила, что согласно информации, предоставленной Россией, около 878 тыс. граждан Украины якобы приехали на территорию РФ, из которых 164 тыс. – это дети. По официальным данным ООН, депортировано из Украины в РФ 550 тыс. украинцев, из них 121 тыс. детей.

– Так где они находятся? В фильтрационных лагерях или во временных помещениях, где они их размещают в 45 регионах РФ. У нас ведь есть свидетельства людей, которых вывозили. МКК не выполняет свой мандат и я могу это подтвердить. Всем вывезенным украинцам нужна гуманитарная помощь. В то же время РФ отчитывается, что дала гуманитарную помощь в 10 тыс. рублей только 5 тыс. наших граждан. А что другие? Зачем их вывозили? – поинтересовалась Людмила Денисова.

Она также рассказала, что запросила у своей российской коллеги Татьяны Москальковой списки имен вывезенных украинцев и их места нахождения в РФ, чтобы совместно организовать возможность для выезда украинских граждан домой.

– Ноль, нет никакого ответа ни от нее, ни от МКК. Я подозреваю, что они работают вместе. Как было в 2018 году, когда представитель МКК не захотел со мной встретиться, когда я находилась в Москве и хотела рассказать о том, что происходит с украинскими политзаключенными и о голодовке Олега Сенцова, – сказала Денисова.

Она напомнила, что в то время у МКК был московский филиал во временно оккупированном Крыму.

– Я сделала все для того, чтобы это представительство закрылось, – отметила омбудсмен.

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