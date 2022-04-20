МЧХ сприяє депортації українців в РФ і не надає Україні інформацію про них – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Міжнародний Червоний Хрест ігнорує її листи про примусово депортованих у Росію українців.

Про це вона розповіла під час національного телемарафону у середу, 20 квітня.

– Я намагаюся вже місяць зустрітися та переговорити з президентом Міжнародного Червоного Хреста саме щодо примусової депортації українців на територію Російської Федерації. Після того, як представник МЧХ заявив про те, що вони відкриватимуть представництва у Ростові-на-Дону та сприятимуть хорошим умовам розміщення наших українців у цій державі-агресорі, я намагалася це зробити. І досі схвалення такої зустрічі немає, – наголосила Денісова.

Вона повідомила, що сьогодні їй нарешті вдалося зустрітися із главою українського представництва МЧХ, якому вона, за її словами, написала вже 120 листів про пошуки вивезених до РФ громадян України.

– Жодної відповіді я не отримала. Вони кажуть, вони дуже перевантажені. Проте я їх запитала, чи збираються вони щось робити згідно зі своїм мандатом щодо фіксації наших громадян, які перебувають у РФ, і по-друге – щодо того, щоб сприяти їх поверненню на Батьківщину. Але представник сказав, що вони нібито не знають, скільки там людей, не рахують їх і взагалі не співпрацюють із цією владою і нібито на нашому боці. Але ми бачимо, що є, – наголосила омбудсмен.

Вона повідомила, що згідно з інформацією, наданою Росією, близько 878 тис. громадян України нібито приїхали на територію РФ, з яких 164 тис. – це діти. За офіційними даними ООН, депортовано з України до РФ 550 тис. українців, із них 121 тис. дітей.

– То де вони знаходяться? У фільтраційних таборах чи тимчасових приміщеннях, де їх розміщують у 45 регіонах РФ. Адже у нас є свідчення людей, яких вивозили. МЧХ не виконує свій мандат, і я можу це підтвердити. Усім вивезеним українцям потрібна гуманітарна допомога. У той самий час РФ звітує, що дала гуманітарну допомогу 10 тис. рублів лише 5 тис. громадян. А що інші? Навіщо їх вивозили? – поцікавилася Людмила Денісова.

Вона також розповіла, що запросила у своєї російської колеги Тетяни Москалькової списки імен вивезених українців та їх місця знаходження до РФ, щоби спільно організувати можливість для виїзду українських громадян додому.

– Нуль, немає жодної відповіді ні від неї, ні від МЧХ. Я підозрюю, що вони працюють разом. Як було у 2018 році, коли представник МЧХ не захотів зі мною зустрітися, коли я перебувала в Москві та хотіла розповісти про те, що відбувається з українськими політв’язнями та про голодування Олега Сенцова, – сказала Денісова.

Вона нагадала, що на той час МЧХ мала московську філію в тимчасово окупованому Криму.

– Я зробила все для того, щоб це представництво закрилося, – наголосила омбудсмен.

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