”Меня расстреляли, но я выжил”: история воина, которого спасло настоящее чудо

Защитника Евгения Романа. Россияне взяли его в плен, расстреляли, фактически казнили, но он выжил и дополз до позиций наших армейцев. Евгений говорит, что выжил благодаря Богу и вероятно потому, что имеет еще предназначение в этой жизни.

Евгений уже 19 месяц на службе. Ушел на фронт добровольцем. Служит в 5 штурмовой бригаде. Был в ремроте, но для усиления на нуле его отправили в Ивановское под Бахмутом. Это был февраль, когда там был самый ад.

– Там фактически окопная война, то есть та самая страшная, что может быть. Это не лес и не дом, где можно спрятаться. Страшно то, что тебе некуда деваться, нет даже медиков, там ты, Господь Бог и твой собрат, — говорит Евгений.

Сейчас там уже наши позиции. Украинские войска оттеснили россиян. Но Евгений рассказывает о событиях почти годичной древности, когда трижды был в мгновение ока от гибели. И может быть, именно Бог, его и уберег. Российский танк попал по позициям. Воин был в маленькой ямке, так что ему повезло – вся земля посыпалась на него. Евгений потерял сознание на 6 часов, получил контузию, но выжил. Вместе с собратьями они должны были отступить. Но россияне оказались в метрах 60. Заскочили врасплох и первый вопрос был – кто вы и что здесь делаете.

– На что им паренек 25 лет Ульянченко Кирилл дал ответ: мы здесь на своей земле. После этого поступила команда всем снять бронежилеты, ну под стволом ты уже ничего не поделаешь. Я вышел последним. Наши ребята выполнили приказ, сняли каску и сняли бронежилет, так как у них плитоноска была куплена, не ВСУшная, то есть сбрасывается довольно быстро. А у меня был стандартный ВСУшный: там липучки и такие нюансы, что нужно время, чтобы его снять, – вспоминает Евгений.

Именно тот не снятый бронежилет и спас жизнь Евгению. Потому что через мгновение россияне расстреляли всех. Ему же прострелили оба локтя. Евгений еще услышал, что произошло с их палачом.

– Прошло может 4-5 минут, как прилетела мина. Я не знаю, чья она была, но именно этому русскому, расстрелявшему нас, оторвало ногу, он стал кричать: жгут-жгут, но к нему никто из его собратьев не пришел. В конце концов, он упал возле нас и там остался, — рассказывает военный.

Затем Евгений потерял сознание. И пришел в себя под утро.

– И вот, на удивление, когда один россиянин спросил своего командира по рации, что с ним делать: расстрелять или оставить. Я понял, что они обо мне. Ему командир сказал: да оставь, еще успеешь настреляться, говорит мужчина.

А потом наши открыли минометный огонь. И это был шанс, чтобы добраться до своих, потому что россияне попрятались в окопах и блиндажах. Евгений отважился и удалился. На коленях, потому что так было больше шансов выжить. В конце концов, когда боец ​​вышел к своим — врачи были в шоке. Мужчина пролежал 19 часов без турникетов. Пули не задели ни сухожилия, ни суставы. А психологи объяснили, что его организм сработал на выживание.

Затем последовали операции и реабилитация. Последний этап восстановления проходил в реабилитационном центре Recovery, основанном Виктором и Еленой Пинчуками. Руки уже работают лучше, но не по полной. Психологически мужчине непросто, потому что он все время думает об оставшихся там собратьях.

– Почему именно они двухсотые? Почему я не лежу у них? На все воля Божья, возможно, я что-то должен исполнить в этой жизни, возможно, я что-то не закончил. Но я точно знаю, что без бога там некуда, – заключает Евгений.

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