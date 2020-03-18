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Метро в Києві може відновити роботу з обмеженнями

Після доби простою київського метрополітену, столична влада, переконавшись у колапсі громадського транспорту, розробляє план відновлення роботи підземки.

Про це заявив у зверненні секретар Київради Володимир Прокопів. За його словами, метрополітен має обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах та забезпечують життєдіяльність міста.

До того ж, столична влада усвідомила, що половина медсестер, а подекуди і лікарів, доїжджають до лікарень на роботу із сусідних областей, тож столичні чиновники планують звернутися по дозвіл до уряду відкрити підземку.

Щоправда, як обмежуватимуть доступ іншим киянам, Прокопів не пояснив.

До слова, Факти ICTV розповідали про наземні маршрути Києва, що дублюють гілки метро.

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