Миграционный кризис и российская военная эскалация: есть ли план у Украины

Зима или начало весны – в это время может начаться кризис из-за военной агрессии Кремля. Украина и Вашингтон не исключают возможного вторжения России. Путин продолжает бряцать оружием, и наращивать войска вблизи нашей границы.

Есть ли у Украины план действий на случай эскалации конфликта и как будет реагировать Запад?

Заместитель министра обороны Анна Маляр утверждает, что и в Вашингтоне, и в украинском Минобороны не исключают вторжения России в конце декабря – начале января, когда Украина и западные партнеры идут на рождественско-новогодние каникулы.

В ином случае, по ее данным, это может произойти в конце зимы – в начале весны 2022-го, когда, как рассчитывают в Кремле, Украина будет в глубоком энергетическом, экономическом и политическом кризисе.

– У нас нет разногласий ни по фактам, ни по цифрам, у нас есть разногласия в интерпретации этих цифр и в прогнозах. Приблизительным временем кризиса называют зиму этого года, начиная с декабря, – пояснила Маляр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который провел встречи с главами МИД Франции и Германии в Брюсселе, рассказал, что в Евросоюзе и в НАТО настроены очень серьезно из-за наращивания российских войск на украинской границе.

Он сообщил, что четкие действия по экономическому и политическому противостоянию возможной военной эскалации уже скоординированы.

– Военная эскалация для России будет иметь тяжелые последствия. И это важная мера сдерживания РФ. Мы не дадим России роскошь – разрушить нормандский формат чужими руками, – подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что Украина будет настаивать на проведении министерского заседания с участием главы российского МИД Сергея Лаврова и продолжит работать над организацией саммита лидеров Нормандского формата.

Миграционный кризис и реакция Украины

Представитель партии Голос Сергей Рахманин, комментируя возникший миграционный кризис, подверг критике работу СНБО Украины.

Так, по его мнению, уже давно необходимо было сделать демаркацию границы Украины с Беларусью.

– Демаркация границы – это не просто поставить столбики. Это пути, полоса, станции наблюдения, рвы, целый ряд мероприятий! Граница должна быть разумной. Но, к большому сожалению, у нас границе с Беларусью не уделялось достаточного внимания, – сказал Рахманин.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, тем временем, считает, что именно с мигрантов на белорусской границе и началась масштабная операция в Украине со стороны России.

– Как только рука первого мигранта взялась за забор с белорусской границы, началась масштабная операция. Задача и российских и белорусских спецслужб в том, чтобы создать управленческий кризис внутри ЕС. Подвесить отношения Польши с Германией и отношения внутри НАТО, а главной мишенью является Украина, – заявил Арестович.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также выразил мнение, что из-за усиления миграционного кризиса на границе между Польшей и Беларусью основной удар может прийтись именно на Украину.

– Миграционный кризис построен по классической схеме: Путин “троллит” Европу, вспоминая миграционный кризис 15-го и 16-го годов. Что будет потом сделано? Как только 16 тысяч не пройдут ни в Польшу ни в Литву – их переправят на нашу границу, – сказал Климкин.

Он также назвал вопрос демаркации границы важным и заявил, что предложил бы ЕС выделить деньги и ресурсы на то, чтобы совместно решить этот вопрос через развитие еврограницы.

На данный момент Украине необходимо системное и стратегическое видение происходящего: требуется разработка четкого плана обороны и принятие неотложных мер по безопасности страны.

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