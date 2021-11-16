Міграційна криза та російська військова ескалація: чи має Україна план

Зима чи початок весни – у цей час може початися криза через військову агресію Кремля. Україна та Вашингтон не виключають можливого вторгнення Росії. Путін продовжує брязкотіти зброєю і нарощувати війська поблизу нашого кордону.

Чи має Україна план дій на випадок ескалації конфлікту і як реагуватиме Захід?

Заступник міністра оборони Ганна Маляр стверджує, що і у Вашингтоні, і в українському Міноборони не виключають вторгнення Росії наприкінці грудня – початку січня, коли Україна та західні партнери підуть на різдвяно-новорічні канікули.

В іншому випадку, за її даними, це може статися наприкінці зими – на початку весни 2022-го, коли, як розраховують у Кремлі, Україна буде у глибокій енергетичній, економічній та політичній кризі.

– Ми не маємо розбіжностей ні за фактами, ні за цифрами, у нас є розбіжності в інтерпретації цих цифр і в прогнозах. Приблизним часом кризи називають зиму цього року, починаючи з грудня, – пояснила Маляр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який провів зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини у Брюсселі, розповів, що у Євросоюзі та в НАТО налаштовані дуже серйозно через нарощування російських військ на українському кордоні.

Він повідомив, що чіткі дії щодо економічного та політичного протистояння можливій ​​військовій ескалації вже скоординовані.

– Військова ескалація для Росії матиме тяжкі наслідки. І це важливий захід стримування РФ. Ми не дамо Росії такої розкоші – зруйнувати нормандський формат чужими руками, – наголосив Кулеба.

Він уточнив, що Україна наполягатиме на проведенні міністерського засідання за участю глави російського МЗС Сергія Лаврова та продовжуватиме працювати над організацією саміту лідерів Нормандського формату.

Міграційна криза та реакція України

Представник партії Голос Сергій Рахманін, коментуючи міграційну кризу, розкритикував роботу РНБО України.

Так, на його думку, вже давно потрібно було провести демаркацію кордону України з Білоруссю.

– Демаркація кордону – це не просто поставити стовпчики. Це шляхи, смуга, станції спостереження, рови, цілий ряд заходів! Кордон має бути розумним. Але, на превеликий жаль, у нас кордону з Білоруссю не приділяли достатньо уваги, – сказав Рахманін.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович тим часом вважає, що саме з мігрантів на білоруському кордоні і розпочалася масштабна операція в Україні з боку Росії.

– Щойно рука першого мігранта взялася за паркан білоруського кордону, розпочалася масштабна операція. Завдання російських і білоруських спецслужб у тому, щоб створити управлінську кризу всередині ЄС. Підвісити відносини Польщі з Німеччиною та відносини всередині НАТО, а головною мішенню є Україна, – заявив Арестович.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін також висловив думку, що через посилення міграційної кризи на кордоні між Польщею та Білоруссю основний удар може отримати саме Україна.

– Міграційна криза побудована за класичною схемою: Путін “тролить” Європу, згадуючи міграційну кризу 15-х та 16-х років. Що буде потім зроблено? Коли 16 тисяч не пройдуть ні в Польщу, ні в Литву – їх переправлять на наш кордон, – сказав Клімкін.

Він також назвав питання демаркації кордону важливим та заявив, що запропонував би ЄС виділити гроші та ресурси на те, щоб спільно вирішити це питання через розвиток єврокордону.

Наразі Україні необхідне системне та стратегічне бачення того, що відбувається: потрібна розробка чіткого плану оборони та вжиття невідкладних заходів щодо безпеки країни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.