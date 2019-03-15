Мой путь в зазеркалье: Владимир Горбулин презентовал новую книгу

Накануне известный украинский политик Владимир Горбулин презентовал свою новую публицистическую книгу Мой путь в зазеркалье. Он не только наблюдал, но и творил историю независимой Украины.

Сначала конструктор на секретном предприятии, затем руководитель авиакосмической отрасли, а затем первый секретарь Совета нацбезопасности и обороны. Горбулин общался с большим количеством не только украинских, но и зарубежных политиков, имел отношение к выдающимся событиям в истории Украины.

Написать четвертую публицистическую книгу его побудила сложная ситуация, в которую попала Украина – война, а теперь и президентские и парламентские выборы, от которых зависит наша дальнейшая судьба.

– Может я нарисовал жестокую картину в своей книге, но у меня болит! – отметил Владимир Горбулин.

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Украина находится на перекрестке глобальных геополитических интересов. Поэтому Владимир Горбулин попытался посоветовать – как она должна себя вести. Дипломат Владимир Огрызко говорит – в книге есть четкие и честные оценки запада, Украины и России. И читать ее – настоящее удовольствие. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также ценит советы и оценки событий от бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны, который участвовал в начале минских переговоров.

Зал, где проходила презентация – был заполнен до отказа. Книга вышла в продажу, стоит 290 грн.

К слову, Факты ICTV рассказывали о самых известных фактах из биографии Владимира Горбулина.

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