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Мій шлях у задзеркалля: Володимир Горбулін презентував нову книгу

Напередодні відомий український політик Володимир Горбулін презентував свою нову публіцистичну книгу Мій шлях у задзеркалля. Він не лише споглядав, а й творив історію незалежної України.

Спочатку конструктор на секретному підприємстві, потім керівник авіакосмічної галузі, а згодом перший секретар Ради нацбезпеки і оборони. Горбулін спілкувався з великою кількістю не лише українських, а й закордонних політиків, мав причетність до визначних подій в історії України.

Написати четверту публіцистичну книгу його спонукала непроста ситуація, у яку потрапила Україна – війна, а тепер і президентські та парламентські вибори, від яких залежить наша подальша доля.

– Може я намалював жорстоку картину у своїй книзі, але у мене болить! – зазначив Володимир Горбулін.

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Україна перебуває на перехресті глобальних геополітичних інтересів. Тому Володимир Горбулін спробував порадити – як вона має себе поводити. Дипломат Володимир Огризко каже – у книзі є чіткі і чесні оцінки заходу, України і Росії. І читати її – справжнє задоволення. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко також цінує поради і оцінки подій від колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони, який брав участь у початку мінських переговорів.

Зала, де проходила презентація – була заповнена вщент. Книга вже вийшла у продаж, коштує 290 грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про найвідоміші факти з біографії Володимира Горбуліна.

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