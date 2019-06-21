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Факты / Видео / Украина

Министра образования Гриневич не пустили в школу во Львове

Министра образования и науки Лилию Гриневич не пустили в одну из львовских школ. Она пришла в школу, где сама же когда-то и преподавала, поговорить с учителями и проверить внедрение реформы.

Показательно, что двери перед чиновником закрыла чиновница из городского отдела образования. Женщина требовала письмо с официальным разрешением от городского главы. Об этом Гриневич написала на своей странице в соцсети.

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Впоследствии выяснилось, что министру уже перезвонил городской председатель Львова Андрей Садовый и пообещал провести служебное расследование. Лилия Гриневич поблагодарила за адекватную реакцию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Лилия Гриневич заявила, что нужно продолжить общественное обсуждение по новой редакции украинского правописания.

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