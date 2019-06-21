Міністра освіти Гриневич не пустили в школу у Львові

Міністра освіти і науки Лілію Гриневич не пустили в одну зі львівських шкіл. Вона прийшла до школи, де сама ж колись і викладала, поговорити з учителями й перевірити впровадження реформи.

Показово, що двері перед урядовцем зачинила чиновниця з міського відділу освіти. Жінка вимагала листа з офіційним дозволом від міського голови. Про це Гриневич написала на своїй сторінці в соцмережі.

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Згодом з’ясувалось, що міністрові вже передзвонив міський голова Львова Андрій Садовий та пообіцяв провести службове розслідування. Лілія Гриневич подякувала за адекватну реакцію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Лілія Гриневич заявила, що потрібно продовжити громадське обговорення щодо нової редакції українського правопису.

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