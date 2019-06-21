Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Міністра освіти Гриневич не пустили в школу у Львові

Міністра освіти і науки Лілію Гриневич не пустили в одну зі львівських шкіл. Вона прийшла до школи, де сама ж колись і викладала, поговорити з учителями й перевірити впровадження реформи.

Показово, що двері перед урядовцем зачинила чиновниця з міського відділу освіти. Жінка вимагала листа з офіційним дозволом від міського голови. Про це Гриневич написала на своїй сторінці в соцмережі.

Читайте: Навіть не обіцяю. Гриневич про підвищення зарплат вчителям у 2019 році

Згодом з’ясувалось, що міністрові вже передзвонив міський голова Львова Андрій Садовий та пообіцяв провести службове розслідування. Лілія Гриневич подякувала за адекватну реакцію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Лілія Гриневич заявила, що потрібно продовжити громадське обговорення щодо нової редакції українського правопису.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЗНО з математики здаватимуть усі випускники
Іноземні студенти складатимуть ЗНО з мови навчання – Міносвіти
МОН пропонує реформувати середню освіту
Гриневич: Роботодавці інвестують в привабливість робітничих професій
Онлайн-підручники і новітня підготовка – коли українська школа перейде на сучасні технології
Обговорення щодо нового українського правопису потрібно продовжити – Гриневич
Навіть не обіцяю. Гриневич про підвищення зарплат вчителям у 2019 році
Коли у школах з’являться підручники – відповідь Гриневич

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка