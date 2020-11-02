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Міномет Молот, який забрав життя 13 військових, повертається на озброєння ЗСУ

Міномет Молот готується повернутися на озброєння української армії. Поки він проходить випробування на полігонах.

– Ми все одно будемо найдешевшим та найдоступнішим мінометом, якщо порівнювати з іншими імпортними аналогами, – заявив заступник гендиректора заводу Маяк Олександр Гордєєв.

За словами розробників, Молот – модифікували та модернізували і тепер він безпечний для військових.

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Міномет Молот є розробкою київського заводу Маяк. На озброєння української армії його поставив Генштаб у 2016 році.

Однак з 2016 до 2018 роки Молот вибухав дев’ять разів. Загинули 13 бійців та понад 30 отримали тяжкі травми.

За підсумками безлічі експертиз було встановлено, що міномет відповідає всім вимогам, проте він не був розрахований на багатогодинні бої.

Розробники усунули цю проблему, а також додали кілька удосконалень – міномет став легшим і мобільнішим.

Ретельну перевірку Молоту розпочали після вибуху 6 липня 2018 року під час  навчань з бойовою стрільбою на Рівненському. Через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.

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