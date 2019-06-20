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Факты / Видео / Украина

Международные учения спасателей на Ровенщине – участники и задачи

Инновационные спецмашины для спасения людей, маневренные вертолеты и европейские методы устранения техногенных аварий – в Ровенской области проходят международные учения спасателей. Участвуют полторы сотни специалистов из Украины, а коллеги из Европы делятся новейшим опытом.

Авто перевернулось на бок. Водителю зажало ноги. Первыми на место аварии прибыли спасатели – с истерзанной машины извлекают пострадавшего.

На полигоне ДСНС смоделировали сложные автоаварии – здесь проходят международные учения.

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Полторы сотни наших чрезвычайников учатся работать на новейшем спасательном оборудовании. Немецкие коллеги подарили двенадцать маневренных спецавтомобилей.

Почти ежедневно спасатели выезжают на сложные ДТП. Поэтому главная цель таких учений – уметь вовремя оказать первую помощь.

А неподалеку – из цистерны вылился аммиак. Чтобы ядовитое облако осело – бойцы ДСНС создают водяную завесу. Разгерметизированную емкость удается починить за считанные минуты.

Учения продлятся до конца недели. На двенадцати специальных площадках украинские спасатели будут совершенствовать умение освобождать людей в экстремальных ситуаций.

К слову, боевые учения в Азовском море: как украинцы испытали катера и авиацию.

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