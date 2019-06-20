Міжнародні навчання рятувальників на Рівненщині – учасники і завдання

Інноваційні спецмашини для порятунку людей, маневрені гелікоптери та європейські методи усунення техногенних аварій – на Рівненщині відбуваються міжнародні навчання рятувальників. Участь беруть півтори сотні фахівців з України, а колеги з Європи діляться новітнім досвідом.

Авто перекинулося на бік. Водію затисло ноги. Першими на місце аварії прибули рятувальники – із понівеченої машини витягають потерпілого.

На полігоні ДСНС змоделювали найскладніші автоаварії – тут проходять міжнародні навчання.

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Півтори сотні наших надзвичайників вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Німецькі колеги подарували дванадцять маневрених спецавтомобілів.

Чи не щодня рятувальники виїздять на складні ДТП. Тому головна мета таких навчань – вміти вчасно надати першу допомогу.

А неподалік – із цистерни вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла – бійці ДСНС створюють водяну завісу. Розгерметизовану ємність вдається полагодити за лічені хвилини.

Навчання триватимуть до кінця тижня. На дванадцяти спеціальних майданчиках українські рятувальники вдосконалюватимуть вміння визволяти людей за екстремальних ситуацій.

До слова, бойові навчання в Азовському морі: як українці випробували катери і авіацію.

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