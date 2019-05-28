Боевые учения в Азовском море: как украинцы испытали катера и авиацию

Украинские военные провели боевые учения в Азовском море.

К учениям были привлечены экипажи малых бронированных катеров “Кременчуг” и “Лубны”, которые находятся в составе операции объединенных сил.

Маневры прошли с артиллерийскими стрельбами. С воздуха действия катеров поддерживала авиация.

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Силовики отработали атаку на морскую цель, а также противовоздушную оборону и связь.

Напомним, 25 ноября 2018 российские военные корабли и авиация атаковали три украинские военные суда, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

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