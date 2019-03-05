ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Международные учения в Яремче: как спасать людей из пожара в гостинице

В прошлом году Яремче и регион посетило более 4 миллионов туристов. К сожалению, отели на противопожарной системе экономят. За год в Яремче случилось 85 пожаров, несколько человек погибло.

Чтобы оперативно проводить спасательные операции в Яремче провели международные обучения. Спасение в горах имеет свои особенности, поэтому поляки, белорусы и чрезвычайники трех украинских приграничных областей эвакуировали заблокированных огнем людей, с помощью собак спасали из-под завалов и оказывали домедицинскую помощь.

Обучение проводили за европейские средства. Стоимость проекта почти 2 миллиона евро, прикарпатские спасатели получат еще и три спецмашины. Особенности подготовки в том, чтобы быстро реагировать на катастрофы именно в горной местности.

СмотритеРеконструкция Шулявского моста: когда начнут и почему люди против

К слову, ранее Факты ICTV писали, как на Львовщине ЕС помогает обновлять парк пожарных автомобилей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Новый год 2019 в Украине: топ-5 городов для незабываемой новогодней ночи
Отравление в отеле Яремчи: пятеро детей в больнице
В Украине могут закрыть 155 ТРЦ – за нарушение пожарной безопасности
Чрезвычайная пожарная опасность: к чему приведет аномальная жара в Украине
Топ-5 мест для отдыха в Карпатах
Как спастись во время пожара в людном месте: 5 правил
В Украине начинается масштабная проверка ТРЦ, кинотеатров и школ
В Яремче в горах пропал мужчина – тело нашли

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка