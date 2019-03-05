Международные учения в Яремче: как спасать людей из пожара в гостинице

В прошлом году Яремче и регион посетило более 4 миллионов туристов. К сожалению, отели на противопожарной системе экономят. За год в Яремче случилось 85 пожаров, несколько человек погибло.

Чтобы оперативно проводить спасательные операции в Яремче провели международные обучения. Спасение в горах имеет свои особенности, поэтому поляки, белорусы и чрезвычайники трех украинских приграничных областей эвакуировали заблокированных огнем людей, с помощью собак спасали из-под завалов и оказывали домедицинскую помощь.

Обучение проводили за европейские средства. Стоимость проекта почти 2 миллиона евро, прикарпатские спасатели получат еще и три спецмашины. Особенности подготовки в том, чтобы быстро реагировать на катастрофы именно в горной местности.

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