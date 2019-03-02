Область оплачивает 10%, остальное – ЕС: как на Львовщине обновляют парк пожарных авто

Украинские пожарные часто выезжают на вызов на старых машинах и не знают, доедут ли. Особенно сложная ситуация была в горных местностях на Львовщине, но благодаря сотрудничеству с Европой там получили новые пожарные автомобили.

Спецтехника есть, но ее время отправлять на пенсию, говорят спасатели. Последнюю машину в Бориславе получили почти 30 лет назад. Каждую машину приходится ремонтировать ежемесячно. Иначе может подвести в ответственный момент.

Но недавно в парке Главного управления ГСЧС Львовщины появился современный микроавтобус. Приобрели его несколько месяцев назад за европейские деньги, благодаря Программе трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина.

Вскоре купят еще и мощные машины, оборудованные системой тушения. Область оплачивает только 10%, остальные – Евросоюз.

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Бюджет проекта – более 1 миллион 800 тысяч евро. За эти средства обновят спасательную технику в трех областях – Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. В общем, приобретут 3 микроавтобуса и 11 спецмашин.

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