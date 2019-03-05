Міжнародні навчання у Яремче: як рятувати людей з пожежі у готелі

Минулого року Яремче і регіон відвідало понад 4 мільйони туристів. На жаль, готелі на протипожежній системі економлять. За рік у Яремче трапилося 85 пожеж, кілька людей загинуло.

Аби оперативно проводити рятувальні операції в Яремче провели міжнародний вишкіл. Порятунок в горах має свої особливості, саме тому поляки, білоруси та надзвичайний трьох українських прикордонних областей евакуйовували заблокованих вогнем людей, за допомогою собак рятували з-під завалів та надавали домедичну допомогу.

Навчання проводили європейським коштом. Вартість проекту майже 2 мільйони євро, прикарпатські рятувальники отримають ще й три спецмашини. Особливості вишколу в тому, щоб швидко реагувати на катастрофи саме в гірській місцевості.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, як на Львівщині ЄС допомагає оновлювати парк пожежних авто.

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