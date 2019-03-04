Реконструкция Шулявского моста: когда начнут и почему люди против

Шулявский мост в Киеве до сих пор в опасном состоянии. Он весь в ямах, облезлый, укрепленный железными заржавевшими тросами и весь вздрагивает от потока машин.

Такой вид у Шулявского моста последние два года. После того, как он устал, и конструкции начали падать на машины, столичная власть несколько раз обещала его закрыть и начать ремонт. Но сроки постоянно переносили.

В мэрии утверждают, на этот раз приняли окончательное решение и уже со следующей недели на Шулявском путепроводе закипит работа. На этом месте планируют возвести развязку в форме трилистника. Новый мост расширят на две полосы: три в одну сторону и три в другую.

Строительство новой развязки продлится почти полтора года. Чиновники обещают сдать его в конце 2020-го. На его сооружение город потратит более 800 миллионов гривен. Правда, это лишь предварительная стоимость.

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Новую развязку уже критикуют общественные активисты. Мол, на самом деле город за нее заплатит больше, чем миллиард гривен. Потому что мэрия еще должна договориться с Фондом госимущества о сносе одного из цехов завода Большевик. Активисты предлагают трехуровневую. Говорят, она вдвое дешевле, и люди не почувствуют неудобств во время строительства.

Ранее Факты ICTV публиковали первые фото проекта нового Шулявского моста.

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