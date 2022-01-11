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Международный день Спасибо: почему важно благодарить друг друга

Артем Голубь Корреспондент Факты ICTV

Сегодня, 11 января, отмечают Международный день Спасибо. Этот праздник основан по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его главная цель напомнить людям о ценности хороших манер и объяснить, какое же влияние оказывают привычные слова благодарности на эмоциональное состояние людей.

Почему важно не забывать благодарить друг друга — далее в материале.

По всему миру сегодня принято выражать слова благодарности друг другу, близким и друзьям. Речь не только об обычной вежливости. Психологи объясняют, гораздо важнее, чтобы другой человек знал, что вы его цените.

— Когда любой человек благодарит за хорошие слова, за поддержку, он принимает ее для себя. Мы не просто принимаем ее со стороны, эти комплименты или слова поддержки. Мы вроде бы и сами себе говорим: Да! Я этого заслуживаю, я благодарен за это, поскольку я действительно такой, я действительно хорошо поработал, я действительно хороший человек и это обо мне. Конечно, я классный, – сказала психолог Виолетта Яценко.

Обычное слово Спасибо дает людям эмоциональный подъем и просто хорошее настроение.

Кроме того, от слов искренней благодарности у человека улучшается не только эмоциональное самочувствие. Теплые слова от коллег по работе могут даже придать дополнительный стимул к труду.

— Современные исследования есть. Многие из них в сфере бизнеса, которые указывают на то, что в компаниях, в которых принято благодарить коллег и друг друга, в которых руководитель говорит Спасибо и выражает то, что работник ценный, то они работают гораздо эффективнее. Это действительно так, – сказала психолог.

Психологи подчеркивают, что день слова Спасибо — это лишь напоминание о таком элементарном, но очень важном компоненте нашей жизни, как слова благодарности. Однако не стоит забывать о них в другие дни, ведь вы и ваши близкие должны знать, что их ценят.

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