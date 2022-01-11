Міжнародний день Дякую: чому важливо дякувати одне одному

Сьогодні, 11 січня, відзначають Міжнародний день Дякую. Це свято засноване за ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Його головна мета нагадати людям про цінність хороших манер і пояснити, який же вплив мають звичні слова подяки на емоційний стан людей.

Чому важливо не забувати дякувати одне одному – далі в матеріалі.

По всьому світу сьогодні прийнято висловлювати слова подяки одне одному, близьким і друзям. Мова не тільки про звичайну ввічливість. Психологи пояснюють, набагато важливіше, щоб інша людина знала, що ви її цінуєте.

– Коли будь-яка людина дякує за гарні слова, за підтримку, вона її приймає для себе. Ми не просто приймаємо її зі сторони, ці компліменти чи слова підтримки. Ми ніби і самі собі кажемо: Так! Я на це заслуговую, я вдячний за це, бо я дійсно такий, я дійсно гарно попрацював, я дійсно гарна людина і це про мене. Звісно, я класний, – сказала психологиня Віолетта Яценко.

Звичайне слово Дякую дає людям емоційне піднесення та просто гарний настрій.

Крім того, від слів щирої подяки в людини покращується не тільки емоційне самопочуття. Теплі слова від колег по роботі навіть можуть надати додатковий стимул до праці.

– Сучасні дослідження є. Багато з них у сфері бізнесу, які вказують на те, що в компаніях, в яких прийнято дякувати колегам та одне одному, в яких керівник каже Дякую та висловлює те, що робітник цінний, то вони працюють набагато ефективніше. Це дійсно так, – сказала психологиня.

Психологи наголошують, що день слова Дякую – це лише нагадування про такий елементарний, але дуже важливий компонент нашого життя, як слова подяки. Проте не варто забувати про них в інші дні, адже ви та ваші близькі мають знати, що їх цінують.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.