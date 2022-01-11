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Міжнародний день Дякую: чому важливо дякувати одне одному

Артем Голуб Кореспондент Факти ICTV

Сьогодні, 11 січня, відзначають Міжнародний день Дякую. Це свято засноване за ініціативи ООН та ЮНЕСКО. Його головна мета нагадати людям про цінність хороших манер і пояснити, який же вплив мають звичні слова подяки на емоційний стан людей.

Чому важливо не забувати дякувати одне одному – далі в матеріалі.

По всьому світу сьогодні прийнято висловлювати слова подяки одне одному, близьким і друзям. Мова не тільки про звичайну ввічливість. Психологи пояснюють, набагато важливіше, щоб інша людина знала, що ви її цінуєте.

– Коли будь-яка людина дякує за гарні слова, за підтримку, вона її приймає для себе. Ми не просто приймаємо її зі сторони, ці компліменти чи слова підтримки. Ми ніби і самі собі кажемо: Так! Я на це заслуговую, я вдячний за це, бо я дійсно такий, я дійсно гарно попрацював, я дійсно гарна людина і це про мене. Звісно, я класний, – сказала психологиня Віолетта Яценко.

Звичайне слово Дякую дає людям емоційне піднесення та просто гарний настрій.

Крім того, від слів щирої подяки в людини покращується не тільки емоційне самопочуття. Теплі слова від колег по роботі навіть можуть надати додатковий стимул до праці.

– Сучасні дослідження є. Багато з них у сфері бізнесу, які вказують на те, що в компаніях, в яких прийнято дякувати колегам та одне одному, в яких керівник каже Дякую та висловлює те, що робітник цінний, то вони працюють набагато ефективніше. Це дійсно так, – сказала психологиня.

Психологи наголошують, що день слова Дякую – це лише нагадування про такий елементарний, але дуже важливий компонент нашого життя, як слова подяки. Проте не варто забувати про них в інші дні, адже ви та ваші близькі мають знати, що їх цінують.

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