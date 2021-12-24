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Факты / Видео / Украина / Общество

Морская охрана Мариуполя показала катера и оборудование для патрулирования в море

Виктория Гребенюк журналист Факты ICTV

Заместитель начальника штаба с позывным Пахлава, который на службе уже 16 лет, рассказал, что вместе с коллегами и техникой перебазировались в Мариуполь из Керчи в 2014 году. Тогда оборудования было минимум. Теперь есть все необходимое для службы.

– Корабельно-катерный состав обновлялся. Нам приходили и новые катеры. Их преимущества: главное – маневренность, скорость, новейшие средства навигации, – рассказал Пахлава.

Корабельно-катерный склад морской охраны Мариуполя регулярно проходит обслуживание. За это отвечает начальник судно-ремонтной мастерской Сергей Скороход.

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Еще пять лет назад, когда он вступил в должность, приходилось ремонтировать технику вручную. Теперь для этого есть отдельное помещение с современным оборудованием.

Улучшило несение службы морским охранникам и новое водолазное оборудование, предоставленное в рамках международного проекта технической помощи Развитие потенциала морской пограничной безопасности.

— Обеспечивает дыхание водолаза под водой. Позволяет спускаться на глубины до 40 метров. Учитывая наличие запрещенных предметов, взрывчатых предметов, которые могут быть закреплены на подводной части корпуса судна, рассказал инструктор-водолаз Мариупольского отряда морской охраны с позывным Нео.

Украинские морские охранники имеют и современные приборы навигации и надзора, позволяющие следить за поведением российских катеров в акватории Азовского моря.

– Обычно в Азовском море мы наблюдаем от двух до четырех единиц кораблей и катеров РФ. Мы неоднократно наблюдали провокационные действия – это опасное маневрирование, подход на близкое расстояние к нашим берегам, – отмечает начальница пресс-службы Мариупольского отряда морской охраны Елена Яровая.

Украинские морские охранники уверяют, что ситуация в море полностью контролируема, а российские военные свой корабельно-катерный состав в Азовском море пока не наращивают и не усиливают.

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