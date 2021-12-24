Морська охорона Маріуполя показала катери та обладнання для патрулювання у морі

Заступник начальника штабу з позивним Пахлава, який на службі уже 16 років, розповів, що разом із колегами і технікою перебазувались у Маріуполь з Керчі у 2014-му році. Тоді обладнання було мінімум. Тепер мають усе необхідне для служби.

– Корабельно-катерний склад оновлювався. Нам приходили і нові мали катери. Їхні переваги: головне – маневровість, швидкість, новітні засоби навігації, – розповів Пахлава.

Корабельно-катерний склад морської охорони Маріуполя регулярно проходить обслуговування. За це відповідає начальник судно-ремонтної майстерні Сергій Скороход.

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Ще п’ять років тому, коли він заступив на цю посаду, доводилось ремонтувати техніку вручну. Тепер для цього є окреме приміщення із сучасним устаткуванням.

Поліпшило несення служби морським охоронцям і нове водолазне обладнання, надане в рамках міжнародного проєкту технічної допомоги Розбудова потенціалу морської прикордонної безпеки.

– Забезпечує дихання водолаза під водою. Дозволяє опускатися на глибини до 40 метрів. Для огляду на наявність заборонених предметів, вибухових предметів, які можуть бути закріплені на підводній частині корпусу судна, – розповів інструктор-водолаз Маріупольського загону морської охорони з позивним Нео.

Українські морські охоронці мають і сучасні прилади навігації та нагляду, які дозволяють слідкувати за поведінкою російських катерів в акваторії Азовського моря.

– Зазвичай в Азовському морі ми спостерігаємо від двох до чотирьох одиниць кораблів та катерів РФ. Ми неодноразово спостерігали провокативні дії – це небезпечне маневрування, підхід на близьку відстань до наших берегів, – зазначає начальниця прес-служби Маріупольського загону морської охорони Олена Ярова.

Українські морські охоронці запевняють, що ситуація в морі повністю контрольована, а російські військові свій корабельно-катерний склад в Азовському поки не збільшує та не посилює.

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