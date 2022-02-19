Мы будем сражаться. Украинский ланч на Мюнхенской конференции

Ситуация в Украине на повестке дня в Мюнхене. Цивилизованные страны пытаются понять, как дипломатически убедить Россию снизить напряжение.

Только на украинском вопросе сконцентрированы разговоры на традиционном ланче, который в пятый раз организовывает Фонд Виктора Пинчука.

Открывая мероприятие, Виктор Пинчук, бизнесмен и основатель YES, обратился к участникам ланча с сообщением, полученным от украинцев с востока страны, с которыми общался в начале недели.

Ситуация реально тревожная. Никто ведь не может понять, что в голове у Путина. Бывший глава американской разведки говорит: Россия не ведет себя так, как на учениях. Это похоже на подготовку к войне.

Бывший президент Польши Александр Квасневский считает: санкции порты России следовало бы вводить уже.

Но за тем, как будут работать санкции, необходимо тщательно следить, заявляет Энн Эплбаум. Она говорит, что русское лобби не раз подкупало мировых политиков.

Украинский министр иностранных дел заявил: весь мир на нашей стороне. Украина разъяснила, что все заявления России и обстрелы являются фейками. Впрочем, все еще надеются, что все удастся решить дипломатическим путем. Но уже есть возможность вводить санкции.

Поддержать Украину пришла и победительница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская, присоединившаяся к ланчу.

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