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Факти / Відео / Україна

Ми будемо боротися. Український ланч на Мюнхенській конференції

Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV

Ситуація в Україні на порядку денному у Мюнхені. Цивілізовані країни намагаються зрозуміти, як дипломатично переконати Росію знизити напругу.

Лише на українському питанні сконцентровані розмови на традиційному ланчі, який уп’яте організовує Фонд Віктора Пінчука.

Відкриваючи захід, Віктор Пінчук, бізнесмен і засновник YES, звернувся до учасників ланчу з повідомленням, яке він отримав від українців зі сходу країни, з якими спілкувався на початку тижня.

Ситуація реально тривожна. Адже ніхто не може зрозуміти, що в голові у Путіна. Колишній очільник американської розвідки каже: Росія не поводиться так, як на навчаннях. Це схоже на підготовку до війни.

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський вважає: санкції порти Росії варто було би запроваджувати вже.

Та за тим, як санкції працюватимуть, необхідно ретельно слідкувати, заявляє Ен Еплбаум. Вона каже, що російське лобі неодноразово підкуповувало світових політиків.

Український міністр закордонних справ заявив: весь світ на нашому боці. Україна роз’яснила, що усі заяви Росії, і щодо обстрілів – є фейками. Утім усе ще сподіваються, що усе вдасться вирішити дипломатичним шляхом. Але уже є можливість запроваджувати санкції.

Підтримати Україну прийшла і переможниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська, яка доєдналась до ланчу.

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