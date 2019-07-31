Как наша авиация прогонит врага с Донбасса – учения ВСУ в Луцке

На западной Украине проходят учения военной авиации. Над Луцком поднялись боевые истребители. Летчики севастопольской бригады на МиГ-29 уничтожают условного врага в небе, а также попадают по наземным целям. Опытные летчики и молодые пилоты выполняют и фигуры высшего пилотажа.

В небо поднимается истребитель МиГ-29. Пилоты получили условное задание – уничтожить воздушные цели противника. И уже через несколько минут – они в полной боевой готовности.

Свои навыки оттачивают летчики севастопольской бригады тактической авиации, которая год назад передислоцировались на Волынь.

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Учебные полеты происходят на луцком военном аэродроме. Он может принимать все виды боевых самолетов и гражданскую авиацию.

После успешно выполненного задания, самолет снова готовят к полету. Над этим работает целая команда инженерно-технического состава бригады.

Учебные полеты проходят трижды в неделю. Условные боевые задачи выполняют как опытные пилоты, так и молодые летчики. А еще выполняют фигуры высшего пилотажа, чтобы не терять навыков.

К слову, в Одессе прошли военно-морские учения Sea Breeze 2019.

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