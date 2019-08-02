Миттєва реакція та відхід від шаблонів: навчання за стандартами НАТО на Волині

На Рівненському полігоні оперативного командування Захід завершилися масштабні військові навчання місії Орбітал. Упродовж двох місяців бійці гірсько-штурмової бригади проходили вишкіл під пильним наглядом іноземних інструкторів.

Тактична медицина є одним із шести модулів підготовки наших армійців за стандартами НАТО.

Учасники діють за визначеним сценарієм, втім, тут іноземні інструктори оцінюють, наскільки вони здатні миттєво оцінити всі ризики, відійти від шаблонів та ухвалювати нетипові рішення задля успішного виконання завдань.

Ці курси проводять з 2015 року в рамках співпраці між оборонними відомствами України та Великої Британії.

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Наших армійців навчають оборони відповідно до сучасних вимог стандартів НАТО, адже більшість іноземних інструкторів має значний досвід участі в бойових операціях в Іраку та Афганістані.

До слова, як наша авіація прожене ворога з Донбасу – навчання ЗСУ у Луцьку.

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