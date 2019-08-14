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Факты / Видео / Украина

На 10 из 14 пляжей Киева: что нашли в воде и почему нельзя купаться

Специалисты не рекомендуют купаться на столичных пляжах. Отобранные пробы воды не соответствуют санитарным нормам.

Из-за жары и загрязнений в воде мало кислорода, зато множество мелких водорослей, бактерий и инфекций, в частности кишечной палочки. Ее нашли сразу на 10 из 14 пляжей Киева. В то же время находиться на песке никто не запрещает.

Специалисты же напоминают: сама по себе вода не смертельная. Поэтому, если вы все же решили искупаться, то хотя бы не глотайте ее и избегайте контактов со слизистой и ранами.

Если хочется полноценного и главное безопасного отдыха – лучше подумать об альтернативе, в частности бассейнах.

Читайте: Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения

Ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.

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