На 10 из 14 пляжей Киева: что нашли в воде и почему нельзя купаться
Специалисты не рекомендуют купаться на столичных пляжах. Отобранные пробы воды не соответствуют санитарным нормам.
Из-за жары и загрязнений в воде мало кислорода, зато множество мелких водорослей, бактерий и инфекций, в частности кишечной палочки. Ее нашли сразу на 10 из 14 пляжей Киева. В то же время находиться на песке никто не запрещает.
Специалисты же напоминают: сама по себе вода не смертельная. Поэтому, если вы все же решили искупаться, то хотя бы не глотайте ее и избегайте контактов со слизистой и ранами.
Если хочется полноценного и главное безопасного отдыха – лучше подумать об альтернативе, в частности бассейнах.
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Ранее Факты ICTV писали, где можно купаться в Одессе.