На 10 з 14 пляжів Києва: що знайшли у воді та чому не можна купатися

Фахівці не рекомендують купатися на столичних пляжах. Відібрані проби води не відповідають санітарним нормам.

Через спеку і забруднення у воді замало кисню, натомість безліч дрібних водоростей, мікробів та інфекцій, зокрема кишкової палички. Її знайшли одразу на 10 з 14 пляжів Києва. Водночас знаходитися біля води на піску ніхто не забороняє.

Фахівці ж нагадують: сама по собі вода не смертельна. Тож, якщо ви все ж вирішили скупатися, то хоча б не ковтайте її й уникайте контактів зі слизовою й ранами.

Якщо вже хочеться повноцінного й головне безпечного відпочинку – краще подумати про альтернативу, зокрема басейни.

Читайте: Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги

Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.