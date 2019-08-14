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На 10 з 14 пляжів Києва: що знайшли у воді та чому не можна купатися

Фахівці не рекомендують купатися на столичних пляжах. Відібрані проби води не відповідають санітарним нормам.

Через спеку і забруднення у воді замало кисню, натомість безліч дрібних водоростей, мікробів та інфекцій, зокрема кишкової палички. Її знайшли одразу на 10 з 14 пляжів Києва. Водночас знаходитися біля води на піску ніхто не забороняє.

Фахівці ж нагадують: сама по собі вода не смертельна. Тож, якщо ви все ж вирішили скупатися, то хоча б не ковтайте її й уникайте контактів зі слизовою й ранами.

Якщо вже хочеться повноцінного й головне безпечного відпочинку – краще подумати про альтернативу, зокрема басейни.

Читайте: Відпочинок у Затоці: пляжі, житло, розваги

Раніше Факти ICTV писали, де можна купатися в Одесі.

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