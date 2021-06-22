На Арабатской стрелке стал популярным солерос: что это, чем полезно и как есть

На курорте Арабатская стрелка, что в Херсонской области, стала очень популярной морская спаржа — солерос. Раньше местные жители не знали, что его можно потреблять, а сейчас ее удачно интегрируют в локальную кухню.

В ресторане на Арабатской стрелке подают экзотические блюда с солероса. В меню — жареные молодые зеленые ростки с пармезаном и орехами, чипсы и чизкейк с сушеным солеросом.

— Солерос еще называют морская спаржа. Но он имеет более нежную структуру. Мы добавляем его в качестве гарнира к блюдам, к рыбе. У нас есть отдельный салат с солеросом.

Безопасность продукта подтвердили в Харьковском государственном университете пищевых технологий. Результаты исследований поразили ученых. В солеросе (по-научному — саликорния) — много витаминов группы Б, аскорбиновая кислота, магний, железо, бета-каротин.

На Арабатской стрелке солерос растет на берегах озера Сиваш и Азовского моря. Местная глина и минеральная соленая вода давно известны лечебными свойствами.

— Сиваш — это такая закрытая экосистема, в которой благоприятная среда. В этой глине, она голубая, черная — там большое количество минералов. Соответственно, это растение впитывает это все в себе. Поскольку это растение водянистое, оно легко это все пропускает в стебель, — рассказывает экскурсовод Алексей Войцеховский.

Рестораторы планируют выпускать порошок из сушеного солероса. Его можно использовать как приправу с привкусом моря или подсаливать блюда людям с гипертонией. Ведь сушеный солерос, в отличие от обычной соли, не повышает давления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.