На Арабатській стрілці став популярним солонець: що це, чим корисне та як їсти

На курорті Арабатська стрілка, що у Херсонській області, стала дуже популярною морська спаржа – солонець. Раніше місцеві жителі не знали, що її можна споживати, а зараз її вдало інтегрують у локальну кухню.

У ресторані на Арабатській стрілці подають екзотичні страви з солонця. У меню смажені молоді зелені паростки з пармезаном і горіхами, чипси і чізкейк із сушеним солонцем.

– Солонець ще називають морська спаржа. Але він більш має ніжну структуру. Ми додаємо його як гарнір до страв, до риби. У нас є окремий салат з солонця.

Безпечність продукту підтвердили у Харківському державному університеті харчових технологій. Результати досліджень вразили вчених. У солонці (по-науковому – салікорнія) – багато вітамінів групи Б, аскорбінова кислота, магній, залізо, бета-каротин.

На Арабатській стрілці солонець росте на берегах озера Сиваш та Азовського моря. Місцева глина і мінеральна солона вода давно відомі лікувальними властивостями.

– Сиваш – це така закрита екосистема, в якій сприятливе середовище. У цій глині, вона блакитна, чорна – там велика кількість мінералів. Відповідно, ця рослина вбирає це все в себе. Оскільки ця рослина водяниста, вона легко це все пропускає в стебло, – розповідає екскурсовод Олексій Войцеховський.

Ресторатори планують випускати порошок із сушеного солонця. Його можна використовувати як приправу з присмаком моря або підсолювати страви людям з гіпертонією. Адже сушений солонець, на відміну від звичайної солі, не підвищує тиску.

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