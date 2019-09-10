На Черниговщине горят свалки: дым заполонил весь район в Прилуках

В Прилуках на Черниговщине горят свалки. Огонь зажег неизвестный. Стихия распространилась на гектар. Едкий дым заполнил весь район.

Боролись с огнем 26 пожарных.

Локализовать огонь удалось только поздно вечером.

Горят свалки также и в Киевской области – в Сквире и вблизи Василькова. Сообщение об огне поступили одновременно – накануне в обед.

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