На Черниговщине горят свалки: дым заполонил весь район в Прилуках
В Прилуках на Черниговщине горят свалки. Огонь зажег неизвестный. Стихия распространилась на гектар. Едкий дым заполнил весь район.
Боролись с огнем 26 пожарных.
Локализовать огонь удалось только поздно вечером.
Горят свалки также и в Киевской области – в Сквире и вблизи Василькова. Сообщение об огне поступили одновременно – накануне в обед.
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2019-09-10
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