На Чернігівщині горять сміттєзвалища: дим заполонив увесь район у Прилуках
У Прилуках на Чернігівщині горять сміттєзвалища. Вогонь розпалив невідомий. Стихія поширилася на гектар. Їдкий дим заполонив увесь район.
Боролися з вогнем 26 пожежників.
Локалізувати вогонь вдалося лише пізно ввечері.
Палають сміттєзвалища також і на Київщині – у Сквирі й поблизу Василькова. Повідомлення про вогонь надійшли одночасно – напередодні в обід.
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2019-09-10
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