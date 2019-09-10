На Чернігівщині горять сміттєзвалища: дим заполонив увесь район у Прилуках

У Прилуках на Чернігівщині горять сміттєзвалища. Вогонь розпалив невідомий. Стихія поширилася на гектар. Їдкий дим заполонив увесь район.

Боролися з вогнем 26 пожежників.

Локалізувати вогонь вдалося лише пізно ввечері.

Палають сміттєзвалища також і на Київщині – у Сквирі й поблизу Василькова. Повідомлення про вогонь надійшли одночасно – напередодні в обід.

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