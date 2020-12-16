На детей денег нет? В школах на Ровенщине до сих пор пользуются уличными туалетами

Во многих школах Владимирецкого района Ровенской области ученики и учителя вынуждены пользоваться деревянными уличными туалетами.

В селе Рудка более сотни школьников и в дождь, и в мороз бегают в единый для всех туалет.

По словам директора, уже не один год планируют достроить часть помещения, но каждый раз денег не хватает.

Аналогичная ситуация и в селе Сопачов. Внешне туалет опрятный, но внутри почти уличная температура, а руки помыть нечем.

Из-за таких нечеловеческих условий дети болеют, а родители возмущены.

Посетив районную администрацию во Володимирце, журналисты обратили внимание на туалет — здесь свежий ремонт, нет сквозняков, а в кране — горячая вода.

По словам местных властей, школьные туалеты обустраивают, просто не везде это возможно, ведь часть школ — старые и аварийные, достраивать там запрещено установленными нормами.

Требования Минздрава к учебным заведениям 2021

На днях были обнародованы новые санитарные требования к учебным заведениям в Украине, которые необходимо выполнить до начала 2021.

Среди них — обязательное установление внутренних санузлов во всех школах страны.

Однако учитывая критическое состояние в регионах, выполнить это требование вовремя — нереально.

К слову, сейчас каждая десятая школа в Украине имеет уличные туалеты.