На дітей грошей немає? У школах на Рівненщині досі користуються вуличними туалетами
У багатьох школах Володимирецького району Рівненської області учні та вчителі змушені користуватися дерев’яними вуличними туалетами.
У селі Рудка більше сотні школярів і в дощ, і в мороз бігають у єдину для всіх вбиральню.
За словами директора, вже не один рік планують добудувати частинку приміщення, але щоразу грошей не вистачає.
Аналогічна ситуація і в селі Сопачів. Ззовні вбиральня охайна, проте всередині майже вулична температура, а руки помити нічим.
Через такі нелюдські умови діти хворіють, а батьки обурені.
Завітавши до районної адміністрації у Володимирці, журналісти звернули увагу на туалет – тут свіжий ремонт, немає протягів, а у крані – гаряча вода.
За словами місцевої влади, шкільні туалети облаштовують , просто не всюди це можливо, адже частина шкіл – старих та аварійних, добудовувати там забороняють норми.
Вимоги МОЗ до навчальних закладів 2021
Днями було оприлюднено нові санітарні вимоги до навчальних закладів в Україні, які необхідно виконати до початку 2021.
Серед них – обов’язкове встановлення внутрішніх санвузлів в усіх школах країни.
Однак з огляду на критичний стан у регіонах, виконати цю вимогу вчасно – нереально.
До слова, зараз кожна десята школа в Україні має вуличні вбиральні.