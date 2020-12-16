На дітей грошей немає? У школах на Рівненщині досі користуються вуличними туалетами

У багатьох школах Володимирецького району Рівненської області учні та вчителі змушені користуватися дерев’яними вуличними туалетами.

У селі Рудка більше сотні школярів і в дощ, і в мороз бігають у єдину для всіх вбиральню.

За словами директора, вже не один рік планують добудувати частинку приміщення, але щоразу грошей не вистачає.

Аналогічна ситуація і в селі Сопачів. Ззовні вбиральня охайна, проте всередині майже вулична температура, а руки помити нічим.

Через такі нелюдські умови діти хворіють, а батьки обурені.

Завітавши до районної адміністрації у Володимирці, журналісти звернули увагу на туалет – тут свіжий ремонт, немає протягів, а у крані – гаряча вода.

За словами місцевої влади, шкільні туалети облаштовують , просто не всюди це можливо, адже частина шкіл – старих та аварійних, добудовувати там забороняють норми.

Вимоги МОЗ до навчальних закладів 2021

Днями було оприлюднено нові санітарні вимоги до навчальних закладів в Україні, які необхідно виконати до початку 2021.

Серед них – обов’язкове встановлення внутрішніх санвузлів в усіх школах країни.

Однак з огляду на критичний стан у регіонах, виконати цю вимогу вчасно – нереально.

До слова, зараз кожна десята школа в Україні має вуличні вбиральні.