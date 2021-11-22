На Донбассе из-за обстрелов оккупантов местные жители начали покидать дома

Все больше местных жителей покидают прифронтовые населенные пункты, обстрелы которых участились. Дома украинцев разрушают российские вооруженные формирования. В частности, из Невельского эвакуировалось около 40 человек.

За прошедшие сутки боевики дважды нарушали режим тишины. Оба обстрела зафиксировали в Луганской области. Под Попасной били из минометов 82 калибра, а под Екатериновкой попадали из гранатометов и стрелкового оружия. По данным штаба ООС, с полуночи обстрелы не зафиксированы.

Накануне в Невельском, расположенном вблизи Донецкого аэропорта, прошла массовая эвакуация. Только через неделю поселок дважды попал под массированные обстрелы тяжелой артиллерии противника.

Такой масштабной эвакуации, когда выезжает почти весь поселок, не было с начала войны, рассказали волонтеры. За последние пять дней из Невельского уехали четыре десятка человек.

В воскресенье из поселка бежали еще несколько семей: нажитое вывозили своими силами тракторами, волонтерскими бусами и грузовиками, которые оплатил и организовал для них гуманитарный штаб. Людям не по силам еще раз испытывать судьбу и спасаться из-под завалов. В Невельском пока нет ни света, ни воды.

– Наш водитель-санитар находился в этом доме во время обстрела. Дом был поврежден, а он был ранен, когда перемещался в хранилище. Сейчас он находится в военном госпитале, состояние его здоровья тяжелое, — рассказал военнослужащий ВСУ Мирослав.

Всего в Невельском повреждено полтора десятка домов и пять военных автомобилей. Армейцы рассказали, что боевики стреляли из запрещенных калибров 120 и 122 миллиметра.

– Во время последнего обстрела было выпущено около 28 снарядов калибра 120 мм. Они целились именно в местное население, именно в населенный пункт, в жилые дома, – подчеркнула военнослужащая ВСУ Елена.

Жители Невельского бегут в основном в соседние населенных пункты. Однако там уже не найти жилье даже в аренду. Две семьи переезжают в Кривой Рог. Супруги, которых спасатели вытаскивали из-под завалов, будут жить под Волновахой у своей дочери. В поселке остаются еще пять человек пожилого возраста.

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