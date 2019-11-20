На дорогах Украины стало больше радаров TruCam (КАРТА)

С сегодняшнего дня на дорогах станет больше радаров для измерения скорости TruCam. Отныне их 115. Также добавилось еще 57 участков, на которых патрульные их будут использовать.

Места, где копы будут дежурить с TruCam обозначили на карте. Ее можно найти на сайте Патрульной полиции. О том, что есть фиксация скорости сообщает дорожный знак. Копы отмечают, с началом использования TruCam в Украине, это с октября прошлого года – из-за превышения скорости привлекли к ответственности 350 тыс. нарушителей.

Факты ICTV ранее писали о том, что на дорогах Украины станет больше камер TruCam.

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