Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

На дорогах України побільшало радарів TruCam (КАРТА)

Від сьогодні на дорогах побільшає радарів для вимірювання швидкості TruCam. Відтепер їх 115. Також додалося ще 57 ділянок, на яких патрульні їх використовуватимуть.

Місця, де копи чергуватимуть із TruCam позначили на карті. Її можна знайти на сайті Патрульної поліції. Про те, що є фіксація швидкості повідомляє дорожній знак. Копи наголошують, із початком використання TruCam в Україні, це із жовтня минулого року – через перевищення швидкості притягли до відповідальності 350 тис. порушників.

Факти ICTV раніше писали про те, що на дорогах України стане більше камер TruCam.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як вибрати дитяче автокрісло: п’ять порад
Нові правила перевезення дітей в авто: чи змусять штрафи дбати про безпеку
Водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без автокрісла з 20 листопада
Електрокар Ford кросовер Mustang Mach-E: ціна і характеристики
53 команди та 3 тис. км безлюдних територій: перегони авто на сонячних батареях в Австралії
Де купити вживане авто в Україні: 4 основні варіанти
Браковані гальма: Nissan відкликає понад 450 тис. авто
Як підготувати авто до зими: ціни та поради фахівців

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка