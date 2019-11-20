На дорогах України побільшало радарів TruCam (КАРТА)

Від сьогодні на дорогах побільшає радарів для вимірювання швидкості TruCam. Відтепер їх 115. Також додалося ще 57 ділянок, на яких патрульні їх використовуватимуть.

Місця, де копи чергуватимуть із TruCam позначили на карті. Її можна знайти на сайті Патрульної поліції. Про те, що є фіксація швидкості повідомляє дорожній знак. Копи наголошують, із початком використання TruCam в Україні, це із жовтня минулого року – через перевищення швидкості притягли до відповідальності 350 тис. порушників.

Факти ICTV раніше писали про те, що на дорогах України стане більше камер TruCam.

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