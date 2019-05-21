На Харьковщине вырубают вековые дубы: кто и зачем разворовывает лес

Жители небольшого городка Купянск на Харьковщине поймали на горячем неизвестных, которые пытались вывезти древесину стоимости на миллион гривен.

Это не единственный случай – грузовики с ценной древесиной, говорят, вывозят из леса каждый день.

В незаконных действиях люди подозревают руководство местного лесхоза, против произвола восстали и лесники, заявляют, что вырубки оформлялись их именами, когда те были в отпусках.

Схема давно известна – рубку выдают за санитарную, а здоровые деревья списывают как больные. Бирки везут с собой – на случай, если остановит полиция или активисты. Если попались – быстро вбивают их в систему учета в компьютере. Если нет – сохраняют на потом.

Смотрите: Бросают гранаты и обстреливают: нападения на лесников в Ровенской области

Местные жители планируют устраивать засады в лесу и воров передавать полиции. Будут контролировать и расследования. Если не будет результатов – снова перекроют дорогу.

Напомним, на Харьковщине уже несколько лет подряд фермеры и просто неравнодушные селяне борются с рубщиками посадок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.