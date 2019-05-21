На Харківщині вирубують вікові дуби: хто та навіщо розкрадає ліс

Жителі невеличкого містечка Куп’янськ на Харківщині упіймали на гарячому невідомих, які намагалися вивезти деревину вартістю на мільйон гривень.

Це не єдиний випадок – вантажівки з цінною деревиною, кажуть, вивозять з лісу чи не щодня.

У незаконних діях люди підозрюють керівництво місцевого лісгоспу, проти свавілля повстали і лісники, заявляють, що вирубки оформлялися їхніми іменами, коли ті були у відпустках.

Схема давно відома – рубку видають за санітарну, а здорові дерева списують як хворі. Бирки везуть із собою – на випадок, якщо зупинить поліція чи активісти. Якщо попалися – швиденько вбивають їх у систему обліку в комп`ютері. Якщо ні – зберігають на потім.

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Місцеві жителі планують влаштовувати засідки в лісі і злодіїв передавати поліції. Контролюватимуть і розслідування. Якщо не буде результатів – знову перекриють дорогу.

Нагадаємо, на Харківщині вже кілька років поспіль фермери і просто небайдужі селяни борються з рубачами посадок.

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