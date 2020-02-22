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Факты / Видео / Украина

На бумаге дорога есть, а в жизни нет. На Волыни люди обнаружили ложь чиновников

Вместо асфальта – болото по колено. Так уже годами живут жители окраины Владимира-Волынского на Волыни. Однако в бумагах – их дорога оказалась отремонтированной еще 3 года назад.

Жители поселка Кирпичного на окраине Владимира-Волынского доведены до предела. Чтобы добраться на работу или в школу, вынуждены брать пересменку, потому что вместо асфальта – болото чуть ли не по колено. Говорят, сколько здесь живут, ремонта на их улицах еще ни разу не было.

На ремонт, которого было, потратили более 600 тыс. грн. Все документы с актами выполненных работ уже потом люди нашли на сайте ProZorro, с печатями и подписями соответствующих должностных лиц – кто заказывал, выполнял и принимал работу.

Где асфальт и потраченные на него деньги – пытаемся выяснить в городском совете, который был заказчиком. Но четкого ответа чиновники не дают. Мол, ремонт таки делали, правда, на другой улице. Почти 2 км асфальта проложили на другой улице. И чтобы обойти тендерные процедуры, которые удорожают ремонт, разбили сумму на несколько частей – примерно по 200 тыс. каждая.

Факты ICTV ранее писали о том, когда дороги в регионах станут пригодными к езде.

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