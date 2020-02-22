На папері дорога є, а в житті немає. На Волині люди виявили брехню чиновників

Замість асфальту – болото по коліно. Так уже роками живуть мешканці околиці Володимира-Волинського, що на Волині. Проте на паперах – їхня дорога виявилась відремонтованою ще 3 роки тому.

Жителі селища Цегельного на околиці Володимира-Волинського доведені до межі. Аби дістатися на роботу чи в школу, змушені брати перезувне, бо замість асфальту – болото ледь не по коліна. Кажуть, скільки тут живуть, ремонту на їхніх вулицях ще жодного разу не було.

На ремонт, якого не було, витратили понад 600 тис. грн. Усі документи з актами виконаних робіт уже згодом люди знайшли на сайті ProZorro, з печатками та підписами відповідних посадовців – хто замовляв, виконував і приймав роботу.

Де асфальт і витрачені на нього гроші – намагаємося з’ясувати в міській раді, яка була замовником. Та чіткої відповіді чиновники не дають. Мовляв, ремонт таки робили, щоправда, на іншій вулиці. Майже 2 км асфальту проклали на іншій вулиці. І щоб обійти тендерні процедури, які здорожують ремонт, розбили суму на кілька частин – приблизно по 200 тис. кожна.

Факти ICTV раніше писали про те, коли дороги в регіонах стануть придатними до їзди.

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