В Ровенской области восстанавливают поврежденные леса

В Ровенской области взялись за восстановление лесов, пострадавших от нелегальной добычи янтаря.

Всего в области таких территорий более 4 тыс. гектаров. Работы очень много, ведь в пик нелегального промысла здесь орудовали тысячи старателей, которые сметали все на своем пути в погоне за наживой.

В последние годы их удалось немного сдержать, но надолго ли — неизвестно. Точно одно: то, что разрушили за мгновение, восстанавливать придется десятки лет.

Масштабная нелегальная добыча янтаря в ровенских лесах еще несколько лет назад казалась непреодолимой. Старатели перекопали тысячи гектаров, уничтожали насаждения и оставляли после себя пустыню. Земли превратились в лунные пейзажи.

Безудержное нашествие нелегальных копателей удалось остановить.

Последний раз копателей здесь задерживали в декабре прошлого года, говорят правоохранители. И теперь изуродованная природа изо всех сил пытается восстановиться.

— Когда идет гидроразмыв, тогда выворачиваются дерева. Это раз. Они уже засыхают. А во-вторых, вымывается почва, — говорит главный лесничий ГП Клесовский лесхоз Олег Овчинников.

Этот лес на перекопанных старателями землях вырос сам за последние 5 лет — сосны, березы и даже дубы. Таких участков в этом хозяйстве около 30 гектаров. Лесоводы наблюдают за тем, какие именно породы деревьев лучше приживаются на бедных почвах, чтобы потом высадить их на тех площадях, где природа сама не справляется.

Так уже высадили два с половиной гектара молодого леса. Это более 15 тыс. саженцев сосны. Но пока это капля в море, ведь только в этом хозяйстве повреждено более тысячи гектаров территории. Уничтожены ягодники, а вокруг еще сотни глубоких воронок, в которые запросто могут попасть люди, которые ищут в лесу ягоды.

— Очень жаль, очень, когда-то здесь очень хороший был урожай черники. Собирали мы чернику. Надеемся, что скоро снова будем, — надеется местная жительница.

И сами местные тоже причастны к беде, говорят в полиции. Оправдание одно — больше заработать негде.

Беспощадно поврежденные старателями леса будут восстанавливать еще не один десяток лет. Ведь в области более 4 тыс. гектаров изувеченных земель.

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