На Рівненщині відновлюють понівечені ліси

На Рівненщині взялися за відновлення лісів, котрі постраждали від нелегального видобутку бурштину.

Всього в області таких понад 4 тис. гектарів. Роботи дуже багато, адже в пік нелегального промислу тут орудували тисячі старателів, які змітали усе на своєму шляху в гонитві за наживою. Останніми роками їх вдалося трохи стримати та чи надовго – невідомо. Точно одне: те, що зруйнували за мить, відновлюватиметься десятки років.

Масштабний нелегальний видобуток бурштину в рівненських лісах ще кілька років тому здавався нездоланним. Нахабні старателі перекопали тисячі гектарів, знищували насадження і лишали після себе пустку. Землі перетворилися на місячні пейзажі.

Та нестримну навалу нелегальних копачів таки вдалося поки зупинити.

Востаннє копачів тут затримували торік у грудні, кажуть правоохоронці. І тепер понівечена природа щосили намагається відновитись.

– Коли йде гідророзмив, тоді вивертаються дерева. Це раз. Вони вже всихають. А по-друге, вимиваються бідні грунти, – каже головний лісничий ДП Клесівський лісгосп Олег Овчинніков.

Цей ліс на перекопаних старателями землях тут виріс сам за останні 5 років – сосни, берези і навіть дуби. Таких ділянок у цьому господарстві близько 30 гектарів. Лісівники спостерігають – які саме породи дерев краще приживаються на бідних грунтах, аби потім висадити їх на тих площах, де природа сама не справляється.

Так уже висадили два з половиною гектари молодого лісу. Це понад 15 тис. саджанців сосни. Та поки це крапля в морі, адже лише у цьому господарстві пошкоджено понад тисячу гектарів території. Знищені ягідники, а довкола досі сотні глибоких вирв, у які запросто можуть втрапити люди, які шукають у лісі ягоди.

– Дуже шкода, дуже, колись тут дуже гарний був врожай чорниці. Збирали ми чорницю надіємося, що скоро знову будемо, – сподівається місцева жителька.

Та самі місцеві теж причетні до лиха, кажуть у поліції. Виправдання одне – більше заробити ніде.

Нещадно пошкоджені старателями ліси відновлюватимуть ще не один десяток років. Адже в області понад 4 тис. гектарів понівечених земель.

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