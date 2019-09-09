На Шри-Ланке слоны бросились в толпу во время парада – 17 раненых

В настоящий кошмар превратился праздник в Шри-Ланке. Во время парада слоны бросились в толпу. Ранены 17 человек. Всех госпитализировали.

Что именно всполошило животных, не сообщается. Праздник, во время которого произошел инцидент, отмечают в столице страны ежегодно.

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Процессия из десятков танцоров, музыкантов и украшенных слонов отправляется от храма и проходит по улицам города на радость тысячам зрителей.

К слову, Дориан накрыл Багамы: более 20 погибших, 70 тыс. человек просят помощи.

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